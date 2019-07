La policía de fronteriza indotibetana (ITBP, por sus siglas en inglés) publicó el video en su cuenta de Twitter con la siguiente descripción:

“Últimas imágenes del equipo de montañeros cerca de la cumbre en un pico sin nombre cerca del #NandaDevi este. El equipo de búsqueda de montañeros de ITBP encontró el dispositivo de video con memoria a 19.000 pies mientras buscaban en el área donde se vieron los cuerpos”

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y

— ITBP (@ITBP_official) July 8, 2019