Además del aguacate, el joven germano llevó para su país una buena provisión de café, el cual decidió vender en plena pandemia por coronavirus, pues las normas de distanciamiento social no son tan estrictas y permiten dicha interacción.

El producto de la venta, dice el joven, vestido con la camiseta de la Selección Colombia, se destinará para familias colombianas que lo necesiten. Dominic recogió el equivalente a 200.000 pesos con un solo termo de café.

Los comentarios de los alemanes a los que Dominic les ofreció tinto fueron muy buenos respecto del café colombiano, como que no es tan tostado como el alemán y por ello no es tan fuerte y se le siente el sabor a café, que tiene aroma de nueces y que es tan rico que no necesita azúcar ni leche, entre otros.

Incluso, una de las mujeres que probaron el café, en un parque de una ciudad alemana, dijo que acababa de comprarse un café (no colombiano) y había tenido que botar la mitad, pues no le gustó.

En su gira por el parque, Dominic también logró que los jóvenes que tomaban el sol se decidieran a bailar salsa que el joven hacía sonar en un parlante portátil; dentro de la colección se destacan canciones de Niche y de Joe Arroyo.

Finalmente, cuando ya todos se han tomado su café y pagado gustosos 2,50 euros por cada taza, se levantan y le siguen el paso a Dominic, que expresa que no ve la hora de “regresar” a su “querida Colombia”. Eso sí, no dio detalles de cómo piensa hacer llegar las donaciones al país y como las repartiría.

