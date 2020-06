The Space Perspective

Similar a las promesas de viajes de placer al espacio hechas por compañías como Virgin Galactic, SpaceX o Blue Origin, que los ofrecen en naves espaciales, la propuesta de The Space Perspective es mediante un globo aeroestático con una cabina sellada, que no requiere que los ocupantes utilicen trajes especiales. De hecho, evoca las cápsulas de la rueda de la fortuna London Eye, en el centro de la capital británica.

El diario The New York Times publica que los mismos dos emprendedores que ofrecen esta aventura, cuya fecha de inicio aún no se conoce, decían lo mismo hace 9 años y la promesa nunca se cumplió y por ello considera que este tipo de servicio aún es un “sueño futuro”.

La idea es que, desde el Kennedy Space Center, en Florida, EE. UU., los 8 pasajeros vayan en esta plácida aventura que se eleva hasta los 30 kilómetros de la Tierra, a tan solo 20 kilómetros por hora, por lo que sus promotores dicen que es un viaje de relajamiento, de 6 horas, contrario a si se hiciera en un cohete.

Para volver a descender, el globo dejará escapar el hidrógeno para que la gravedad del planeta lo traiga de vuelta, para un acuatizaje en el Golfo de México y un ‘rescate’ en bote, señala el ‘Times’.

La cabina presurizada demora dos horas en su viaje a la mayor altura posible, que técnicamente aún no es el espacio sideral, como lo aclara The Smithsonian, de ahí que el regreso no sufra los calentamientos de la nave por la fricción de la atmósfera ni motores para reingresar a la atmósfera.

Los promotores del vuelo ya han dado algunos detalles de la cabina de pasajeros, que incluirá baños, bar, sillas y enormes ventanales para no perderse nada del paisaje, e incluso la posibilidad de hacer eventos, como matrimonios y otras celebraciones, señala el medio.

La revista Live Science dice que durante el vuelo (dos horas subiendo, dos arriba y dos bajando) no se alcanza a experimentar la sensación de ingravidez, pero lo bueno es que sirve para personas que no tengan buen estado físico.

El portal dice que la cabina es reutilizable, mientras que el globo de hidrógeno sí hay que cambiarlo por uno nuevo para cada vuelo. Este es el video promocional del proyecto turístico que, aunque costoso (125.000 dólares), es más barato que los mencionados atrás, que llegan a 250.000 dólares por persona: