Aunque la empresa de Bezos no ha confirmado el valor exacto, cercanos a Blue Origin informaron que ese sería el valor para los primeros viajes espaciales, indica Metro UK.

El mes de agosto sería la prueba de la nave ‘New Shepard’, con tripulación, que está diseñada especialmente para que los viajeros tengan una experiencia única y, que según cuenta el fundador en su cuenta de Instagram, podrán caminar durante la parte de la gravedad cero.

En el cohete está diseñado para volar autónomamente a 6 pasajeros, a más de 100 kilómetros por hora. También contará con 6 ventanas que son más grandes que las de un avión Boeing Co, informa el medio.

We're live from West Texas. Livestream now on https://t.co/XNq9WB3aZ2 pic.twitter.com/lFnJyYTKgj

— Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2018