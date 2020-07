Alfonzo, que esta sancionada por el gobierno de Canadá debido a las irregularidades que se presentaron en las elecciones presidenciales de 2018, manifestó que la decisión fue aprobada “por unanimidad” en el marco de la sesión permanente en la que se declaró el ente la semana pasada.

La funcionaria, igualmente, anunció que se autorizó la totalidad del cronograma electoral, que incluye la inscripción de nuevos votantes, recepción de postulaciones, auditorías y un simulacro electoral, que se desarrollará en octubre próximo.

“La campaña electoral estará fijada entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre. Es tiempo para que la libertad soberana del pueblo se exprese a través del sufragio, es tiempo de elegir”, concluyó la presidenta del CNE.

La oposición, por su parte, anunció este miércoles un boicot contra las parlamentarias, que tachan de “fraude”, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrara una directiva de línea chavista para manejar el ente electoral.

“Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018. El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones”, afirmó Juan Guaidó en su cuenta oficial de Twitter.