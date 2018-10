Cuando se subián al autobús en Fulton County, Indiana, EE. UU., los niños fueron golpeados por una camioneta de platón que era conducida por una mujer de 24 años, Alyssa Shepherd, quien está bajo custodia de la policía y a quien le imputan 3 cargos, uno de ellos homicidio doloso, con base en que por alguna razón no frenó para evitar la tragedia, reporta ABC News 7.

El artículo continúa abajo

Según WKYT, la escuela donde estudiaban los niños, más el de 11 años que fue llevado al hospital en helicóptero, con varios huesos rotos, era la Mentone Elementary School, que emitió un comunicado: “Nuestro colegio sufrió una tragedia esta mañana (martes 30 de octubre): 3 niños muertos y uno herido, mientras se subían al autobús”.

Our school corporation has suffered a tragedy this morning. We have learned of three student fatalities and one student seriously injured and airlifted to a Fort Wayne hospital as they were hit by a vehicle while… https://t.co/m3aewcUCLH

— Tippecanoe Valley SC (@tippecanoevlly) October 30, 2018