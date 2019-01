El periodista indicó que el aviso, aparentemente publicitario está sobre una de las principales vías del área metropolitana de la ciudad. La autopista tiene una longitud de 48 kilómetros y la recorren cerca de 300.000 vehículos por día, según el Departamento de Transporte de la Florida.

Tal como se lo pregunta Akerman y como se ve en la imagen, la valla tiene un logo del grupo CAPAC, además del letrero y una fotografía de un Uribe mucho más joven.

Al investigar sobre este grupo no aparece mayor información, y las siglas representan muchas otras organizaciones, pero según el logo que se ve se trata de Caribbean American Politically Active Citizens y que traduce Ciudadanos Políticamente Activos del Caribe Americano con sede en el estado de la Florida.

No parece tener una página web, pero en una publicidad en portales de ese estado dicen que proveen una guía para ayudar a los votantes estadounidenses de origen caribeño a elegir candidatos que puedan promover sus intereses, aunque no detalla a qué tipo de intereses se refiere.

Este grupo tampoco tiene redes sociales, pero una de las personas que tiene ese mismo logo en la portada de su perfil de Twitter es el señor Fabio Andrade, que en su biografía reseña ser un consultor de este grupo, tiene al expresidente entre sus seguidores y en varios de sus trinos halaga al senador del Centro Democrático y a políticos de derecha como el exprocurador Alejandor Ordóñez o el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Andrade parece ser el autor de esa valla que lleva varios meses allí, pues en octubre pasado el mismo difundió un video de este anuncio. Se desconoce si hay carteles similares en otras vías de Estados Unidos.

