green

La compañía germana, que junto a la farmacéutica estadounidense Pfizer desarrollaron la primera vacuna contra el coronavirus aprobada a nivel internacional, puntualizó que la rediseñarían para que sea efectiva contra la nueva cepa, que apreció recientemente en Reino Unido.

“Técnicamente, somos capaces de suministrar una nueva vacuna en seis semanas. La belleza de la tecnología del ARN mensajero es que podemos directamente empezar a concebir una vacuna que imita fielmente a la nueva mutación”, manifestó el CEO de la empresa alemana.

Sahin, sin embargo, recalcó que es muy factible que el actual tratamiento contra la enfermedad sea totalmente eficaz contra esta nueva variante. Asimismo, recordó que la Unión Europea aprobó esta semana el uso de su medicamento.

“Científicamente, es muy probable que la respuesta inmunitaria provocada por la vacuna pueda servir para esta mutación del virus”, concluyó el experto, quien además señaló que dentro de dos semanas prevén publicar las conclusiones de algunos estudios realizados con esta variante.

BioNTech contra la mutación El director ejecutivo de #BioNTech, Ugur #Sahin, aclaró que "es muy probable" que la vacuna de Pfizer sea eficaz contra la nueva cepa, y que rediseñar la vacuna sería posible en seis semanas.#madeforminds /e pic.twitter.com/k71AQF66yM — DW Español (@dw_espanol) December 22, 2020

OMS da parte de tranquilidad sobre nueva cepa del coronavirus hallada en Reino Unido

La aparición de la nueva cepa del COVID-19 en el Reino Unido sembró el pánico en el mundo y las dudas sobre la eficacia de las vacunas. No obstante, la OMS afirmó que no hay ninguna evidencia científica que certifique que esta variante cause una infección más severa.

“Los gobiernos están siendo muy cautos ante estas nuevas variantes. Hemos registrado un R0 (tasa de reproducción del virus) mucho más elevada que 1,5 en diferentes momentos de esta pandemia, y lo hemos controlado. Esta situación, en ese sentido, no está fuera de control”, añadió Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, también manifestó que es completamente normal que los diferentes brotes muten y que el coronavirus no iba a ser la excepción.