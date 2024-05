Uno de los destinos que sin duda alguna se convirtió en uno de los favoritos por los colombianos es Florida. Y es que ciudades como Miami tienen facilidades para ellos y beneficios que hacen que sea la más visitada durante todo el año.

(Vea también: Parques en Florida (EE. UU.) que son muy atractivos y resultarían más baratos que Disney)

Sin embargo, Orlando también es una buena opción para quienes desean vivir aventuras únicas en sus famoso parques temáticos como Disney, Universal y SeaWorld, entre otros.

Pulzo estuvo como invitado especial en la feria de turismo IPW 2024 que se llevó a cabo en Los Ángeles, y allí pudo conversar con Leo Salazar, Public Relations Senior Manager de Visit Orlando, y con Carollyne Almeida, Publicity Manager para Latinoamérica de Universal Destinations & Experiences.

Salazar comentó que la ciudad está lista para recibir a millones de visitantes de todo el mundo con la llegada de atracciones como la de Lego Ferrari, que abrió sus puertas en marzo de 2024 y rápidamente se convirtió en una de las más visitadas.

También resaltó la entrada en funcionamiento durante la primavera estadounidense de ‘Penguin trek’, en SeaWorld, que contará con una montaña rusa que llevará a los turistas a sentirse en un viaje por la Antártica, mientras dan giros y experimentan la adrenalina de estar en una de las atracciones más rápidas de la Florida.

Por su parte, Almeida le contó a Pulzo en el evento mencionado que los turistas deben esperar con muchas ansias la apertura del nuevo parque de Universal Studios Florida, llamado ‘Universal Epic Universe’, que dará la bienvenida a los visitantes en 2025.

Almeida afirmó que ese nuevo espacio tendrá tres mundos que los amantes de la acción y la diversión esperan desde hace un tiempo: ‘The Wizarding World of Harry Potter–Ministry of Magic’, ‘Super Nintendo World’ y ‘Cómo entrenar a tu dragón’.

Los seguidores de la saga de Harry Potter tendrán la oportunidad de probar nuevas atracciones, como una nueva montaña rusa, inspiradas en la cinta ‘Animales Fantásticos’, de Warner Bros. Pictures, con el icónico Ministerio de Magia británica.

Lee También

Quienes crecieron con el tradicional juego Super Mario Bros, ahora tendrán la ocasión de entrar al mundo mágico del fontanero y competir en una carrera de ‘Mario Kart’, gracias a una experiencia interactiva que está disponible en los parques de Universal en Tokio y Los Ángeles, a la que Pulzo tuvo acceso en su paso por esa ciudad. Pronto esa también estará en Orlando para el disfrute de los turistas.

Finalmente, quienes siguieron las cintad de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ serán parte de la atracción que les permitirá volar con dragones en un mundo colorido lleno de aventuras vikingas y que está basado en la popular franquicia.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.