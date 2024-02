Universal Estudios es una de las compañías de entretenimiento más grandes y reconocidas que existen. Ya emitió los planes que tiene en mente para su nuevo lugar con atracciones extremas en Orlando, el epicentro de los parques temáticos de Estados Unidos.

Visitar estos lugares en Orlando cuesta bastante si se viaja desde Colombia, pero muchos turistas afirman que es un destino ideal para los amantes del mundo de las películas y los ambientes temáticos.

Las grandes figuras de la empresa estadounidense revelaron en un video del canal oficial de YouTube de Universal Orlando Resort lo que tienen pensado para su nuevo espacio con 5 mundos temáticos y 50 experiencias: Epiceno Universe.

Desde la entrada del parque se plantea envolver al visitante en una experiencia inmersiva. “Entrarás Chronos, el primer portal donde todos los planetas se alinean y te esperarán increíbles descubrimientos mientras comienzas tu viaje a Celestial Park”, dice en la grabación Molly Murphy, presidenta creativa de Universal, mientras transcurren algunas imágenes de una maqueta que muestra el proyecto.

5 mundos que tendrá nuevo parque de Universal en Orlando

Celestial Park, como mencionan al primer mundo temático, tiene jardines, fuentes de agua, restaurantes, tiendas y tres atracciones que pondrán la vara alta, según explican los integrantes de ese equipo, pues son diferentes a las que ya se conocen:

Constellation Carousel: un carrusel inspirado en el cosmos.

Astronómica: una estructura para jugar con chorros de agua.

Starfalls Racers: una montaña rusa doble.

Dentro de este universo también se ofrecerá una experiencia de hospedaje, llamada Universal Helios Grand Hotel, el cual tendrá 500 habitaciones integradas en todo el parque.

El segundo escenario temático recibió el nombre de How To Train Your Dragon – Isle of Berk, inspirado en la película ‘Cómo entrenar a tu dragón’, en donde se podrá tener una experiencia vikinga basada en las películas.

El tercer lugar para visitar será Dark Universe, que estará inspirado en todas las películas de terror clásicas que ha sacado la empresa de entretenimiento, como ‘Frankestein’, ‘Wolfman’ o ‘Drácula’. “Todo lo que siempre quisiste vivir con los monstruos está en ese mundo”, dice la empresa.

Luego estará el mundo clásico inspirado en la saga de Harry Potter, ‘The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic’, que estará ambientado en París de los años 20 de ‘Animales fantásticos’ y el ‘Ministerio de Magia’ de la saga con millones de fans alrededor del mundo.

Por último, estará el Super Nintendo World, un parque inspirado en Mario Bros que permitirá tener aventuras en tamaño aumentado del mundo de este videojuego.

“Universal Epic Universe cambia todo lo que creías saber sobre Universal Orlando Resort. Hay un componente emocional en cada uno de los mundos”, concluyó Mark Woodbury, presidente & CEO de Universal Destinations & Experiences.

