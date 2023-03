La Unesco urgió este miércoles llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre los casos de envenenamiento de varias estudiantes en Irán, y pidió tomar acciones inmediatas para la protección de las escuelas.

Este es el llamado de Unesco:

.@UNESCO urges thorough investigations and immediate actions to protect schools and facilitate the return of affected students in Iran, to their safe and healthy classrooms.#CSW67 #IWD2023 pic.twitter.com/PsG1p5hE4l

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) March 8, 2023