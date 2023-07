La escritora ucraniana Victoria Amelina, de 37 años, que fue una de las víctimas del bombardeo ruso de Kramatorsk ocurrido el pasado 27 de junio, ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque, que costó la vida a trece personas, según se confirmó este domingo 2 de julio.

Amelina se encontraba en una pizzería en el momento del ataque ruso en compañía del también escritor colombiano Héctor Abad y el que fuera Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de Colombia Sergio Jaramillo.

Jaramillo y Abad sobrevivieron al ataque con heridas leves, igual que la periodista también colombiana Catalina Gómez, que cenaba con ellos en el momento del impacto del misil. El ataque ruso contra Kramatorsk es uno de los más mortíferos de las últimas semanas.

Precisamente, en Noticias Caracol se divulgó un video que muestra a Amelina con los dos personajes colombianos, quienes la entrevistaron para conocer los alcances de la situación que se vive en Kramatorsk, ya que ella ha investigado todo el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Esa grabación se hizo días antes del impacto, Jaramillo le preguntó por qué los rusos atacaron a los civiles en la ciudad ucraniana: “Tal vez ellos no esperaban que los habitantes de acá mostraran una resistencia extraordinaria”, dijo Amelina en el video.

La escritora, miembra del PEN ucraniano y documentalista de crímenes de guerra en la organización Truth Hounds, estuvo en Kramatorsk junto a una delegación de periodistas e investigadores colombianos. La organización a la que pertenecía dio detalles de su fallecimiento.

Famous Colombian writer Hector Abad Faciolince and Ukrainian librarian Yulia in the liberated village of Kapytolivka, where Ukrainian writer Volodymyr Vakulenko was abducted by the occupiers.

It feels like a solidarity hug from America Latina for Ukraine 💛💙#aguantaUcrania pic.twitter.com/GLITjCdmV5

— Victoria Amelina 🇺🇦 (@vamelina) June 27, 2023