El escritor colombiano Héctor Abad, el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo y la periodista colombiana Catalina Gómez salieron ilesos este martes de un ataque ruso con misil crucero al restaurante en el que cenaban en la ciudad ucraniana de Kramatorsk y en el que resultó gravemente herida una escritora ucraniana.

Así lo confirmaron Abad y Jaramillo en un comunicado, en el que señalaron que “están bien y solo sufrieron heridas leves”, pero la escritora ucraniana Victoria Amelina, que estaba con ellos, se encuentra “en estado crítico por una lesión en el cráneo”.

El ataque ocurrió en un restaurante en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, una de las más convulsas de la guerra, y dejó al menos 3 muertos y 42 heridos, según la agencia de noticias Ukrinform. Entre los muertos hay una menor de 17 años y entre los heridos un bebé de 8 meses.

Volodímir Zelenski, expresó sus condolencias a las víctimas del ataque ruso: “Hoy los terroristas rusos también bombardearon brutalmente Kramatorsk. Misiles S-300. Murieron tres personas, incluido un niño. Mis condolencias a familiares y amigos”, ha dicho en su habitual discurso nocturno.

A traves de su cuenta de Twitter, el mandatario ucraniano también se mostró consternado por el ataque perpetrado por el ejército ruso en su territorio:

Exactly on the anniversary of the 🇷🇺 terrorists' attack on Kremenchuk, on the shopping mall, when 22 people were killed, 🇷🇺 savages again fired missiles at the Kremenchuk district.

Today, 🇷🇺 terrorists also brutally shelled Kramatorsk. S-300 missiles. Unfortunately, there are… pic.twitter.com/u1rra6fCAi

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 27, 2023