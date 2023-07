Este domingo 2 de julio, se conoció que Victoria Amelina, escritora ucraniana, murió como consecuencia de las graves heridas que le provocó el bombardeo ruso del pasado 27 de junio, en la ciudad de Kramatorsk.

La mujer se encontraba en una pizzería con los colombianos Héctor Abad Faciolince, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez, con quienes cenaba y hablaba de la guerra en Europa del Este, como parte de la campaña ‘Aguanta Ucrania‘.

Así, luego del ataque ruso con misil, a través de un comunicado se conoció que la escritora estaba en situación critica, debido a los golpes que recibió en el cráneo.

Sin embargo, medios internacionales explicaron que Amelina no pudo resistir las heridas y apagó su luz este fin de semana.

La también periodista Olga Tokariuk, amiga de la escritora ucraniana, fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales,

“Mi querida amiga, la escritora ucraniana Victoria Amelina ha fallecido. Ella resultó gravemente herida en el ataque con misiles rusos en Kramatorsk el 27 de junio… Tantos libros sin escribir, historias sin contar, días sin vivir”, dijo en Twitter.

💔 My dear friend, Ukrainian writer Victoria Amelina has passed away. She was seriously injured in the Russian missile attack on Kramatorsk on June 27th and died on July 1st. This is us in London in April. So many books unwritten, stories untold, days unlived 💔 Because of Russia pic.twitter.com/kV2hhOUEOW

Amelina, de 37 años, era muy activa en redes sociales, y allí compartía lo que pasaba en su país en medio de la guerra. Justamente, una de sus últimas publicaciones tiene que ver con la visita de Héctor Abad al territorio, pues señaló que la presencia del colombiano se sintió como un “abrazo de Latinoamérica a Ucrania”.

“El famoso escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y la bibliotecaria ucraniana Yulia en el pueblo liberado de Kapytolivka, donde el escritor ucraniano Volodymyr Vakulenko fue secuestrado por los ocupantes… Se siente como un abrazo solidario de América Latina para Ucrania“, precisó en aquel momento.

Famous Colombian writer Hector Abad Faciolince and Ukrainian librarian Yulia in the liberated village of Kapytolivka, where Ukrainian writer Volodymyr Vakulenko was abducted by the occupiers.

It feels like a solidarity hug from America Latina for Ukraine 💛💙#aguantaUcrania pic.twitter.com/GLITjCdmV5

— Victoria Amelina 🇺🇦 (@vamelina) June 27, 2023