Allan Lichtman, historiador de la American University, reconocido por sus predicciones precisas sobre anteriores comicios, dice que estos son completamente atípicos.

“Esta elección será principalmente un referéndum sobre el presidente Trump”, asegura Lichtman, quien trae a colación la frase de que a un rival no se le debe interrumpir cuando comete errores y que es precisamente lo que el (casi seguro) candidato demócrata Joe Biden está aprovechando para cosechar puntos a su favor, y es no hacer nada mientras Trump se hunde solo.

Una encuesta de la Quinnipiac University publicada por el diario USA Today revela que un 50 % de los estadounidenses encuestados votaría por Joe Biden, mientras que el 39 % lo haría por Trump.

Dentro de sus propios partidos, dicha encuesta dice que el 88 % de los demócratas preguntados expresó que votaría por Biden y 5 % por Trump, mientras que 87 % de los republicanos elegiría a Trump y 8 % escogería a Biden, cifras similares que no obstante inclinan la balanza a favor del candidato demócrata.

Por su parte, 47 % de los políticos independientes favorecerían con su voto a Biden, mientras que un 36 % votaría por Trump, revela la misma encuesta.

Antes de que la pandemia por COVID-19 alterara el curso normal de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el discurso uno y otro candidato era claro, recuerda la agencia AFP.

El presidente en ejercicio se apoyaba en el buen desempeño de la economía y un desempleo históricamente bajo, lo que le daba la fuerza para permanecer en el puesto 4 años más, con un tono empresarial en su narrativa.

De otro lado, Biden (‘Joe, el dormilón’, como le llama Trump en tono burlón) prometía terminar con los escándalos, la polarización y el estilo de gestión tipo ‘reality show’ del magnate republicano, apelando a que los electores recordaran los años de su vicepresidencia bajo el mandato de Barack Obama y apuntando a restaurar “el alma de Estados Unidos”.

Hace 4 meses Biden, de 77 años, lideraba las encuestas, pero muchos creían que Trump, de 73, tomaría la delantera el 3 de noviembre, solo que el manejo de la crisis desatada por la pandemia cambió todo y le podría pasar factura a Trump, que sigue insistiendo en que él se merece un 10 por su gestión en este sentido.

Pese a liderar en las encuestas, para el diario The New York Times el panorama aún no es claro para Joe Biden, quien por su avanzada edad se encuentra confinado en su casa en Delaware para protegerse del contagio por coronavirus.

El rotativo neoyorquino analiza que hasta el 15 de mayo Biden no había liderado con comodidad en las encuestas más allá de uno o dos puntos, máximo 5, salvo el reciente sondeo publicado por USA Today, en el que Biden aventaja a Trump por 11 puntos.

El ‘Times’ se pregunta cómo retomará Biden su campaña con fuerza, así sea desde su casa y solo a través de los medios digitales, mientras que Trump tendría la ventaja de las ruedas de prensa que a diario sostiene para informar sobre la pandemia, pero que claramente le han jugado en contra dadas sus constantes peleas con periodistas y sus declaraciones contradictorias respecto de la enfermedad.

A mediados de mayo, otra encuesta publicada por CNN daba como ganador a Biden, por 5 puntos, en el ámbito nacional, pero perdía por 7 puntos en aquellos estados que más pesan en las elecciones, según el sistema estadounidense de colegio electoral, que les da más relevancia a unas regiones que a otras.

Un dato interesante de esta contienda que aún no se desarrolla en forma lo rescata The New York Times y es el factor sorpresa que en 2016 le dio la victoria a Trump sobre Hillary Clinton, pese a que el actual mandatario iba detrás en las encuestas.

A diferencia de lo que sucedió en 2016, el ‘Times’ vaticina que esta año las cosas serán diferentes, precisamente por el pésimo manejo que Trump le ha dado a la crisis y porque perdió lo único que tenía para mostrar, como son una baja tasa de desempleo y una economía pujante.

De pronto, el silencio de Biden hasta el momento tenga que ver con dejar que Trump siga cometiendo errores hasta que sea propicio salir de casa con un discurso convincente.