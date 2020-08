Así lo confirmó este viernes el Departamento de Justicia, como parte de la campaña de Washington de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Esta operación se saldó con la incautación de 1.116 millones de barriles de petróleo, que según las autoridades estadounidenses representa la mayor confiscación de combustible iraní.

Estados Unidos recurrió a la justicia el 2 de julio para confiscar el cargamento, como parte de la estrategia de Donald Trump contra el gobierno de Maduro en Venezuela, al que Washington no reconoce.

El Departamento de Justicia no dio detalles del lugar de la operación y de la fecha.

El principal diplomático estadounidense para América Latina, Michael Kozak, afirmó que este es un “paso importante”.

Según esta demanda, el empresario iraní Mahmud Madanipur, quien presuntamente tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria, organizó envíos para Venezuela utilizando compañías de fachada offshore y transferencias de barco a barco para evitar sanciones contra Teherán.

El gobierno de Trump también sostiene tensas relaciones con Irán después de que en 2018 Estados Unidos se retiró del acuerdo multinacional para congelar el programa nuclear de Teherán.

El diario The Wall Street Journal informó el jueves, citando a funcionarios estadounidenses, que los buques habían sido confiscados y que estaban en camino a Houston, en Texas.

El jueves, el embajador de Irán en Venezuela dijo que los reportes de que los petroleros iraníes habían sido capturados eran “otra mentira y guerra psicológica” de Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, después de la operación, un buque iraní abordó por la fuerza una embarcación no relacionada en un aparente intento de recuperar el petróleo confiscado.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian “Sea King” helicopter, overtook and boarded a ship called the ‘Wila.’ pic.twitter.com/455UQ5jwHT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020