Las propuestas habrían surgido en marzo pasado, de acuerdo con el diario neoyorquino, que cita los testimonios de una docena de funcionarios de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Trump, frustrado por el aumento del flujo migratorio en la frontera con México, el fracaso de las estrategias hasta ese entonces adoptadas para frenarlo y el nulo avance para la construcción de su muro, propuso en privado una serie de medidas poco ortodoxas recogidas por el Times.

Por ejemplo, propuso complementar el muro que ya existe en gran parte de la frontera con un foso lleno de agua y repleto de caimanes y serpientes; un proyecto caricaturesco para el que hasta llegó a pedir un presupuesto a sus asesores según ese diario.

Trump fantasized about alligator moats, meanwhile I’m remembering crocodiles can chase away bad guys in charge. Tick tock Trump. Your time in the Oval Office is running out. pic.twitter.com/WUQECKcPDZ

