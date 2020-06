En entrevista con el canal Newsmax, Donald Trump consideró que la presencia de la Guardia Nacional en Mineápolis (Minnesota) y Washington llevó a estas ciudades a la calma, luego de varios días de protestas, tanto pacíficas como violentas, luego de la muerte de George Floyd.

“En este momento, creo que la nación realmente necesita ley y orden, porque hay un grupo malo de personas que está usando la muerte George Floyd, y están usando a muchas otras personas para tratar de hacer cosas malas”, expresó el presidente estadounidense a ese canal desde la Casa Blanca.

Trump culpó a los alcaldes y gobernadores demócratas de permitir la violencia en las protestas, que con el paso de los días se convirtieron en anarquía y destrucción.

El polémico mandatario reconoció en Newsmax que Estados Unidos necesita tiempo para sanar, refiriéndose a los casos de racismo que llevaron a esa explosión social, pero dejó claro que para ello no permitirá la violencia.

“Necesitamos curación, pero también necesitamos fuerza y ​​necesitamos resistencia, y necesitamos ley y orden”, finalizó Trump en el mismo medio.

"You have a bad group of people out there, and they're using George Floyd.. to try and do some bad things," @realDonaldTrump tells @seanspicer.

"We have ANTIFA, we have anarchists, we have terrorists, looters. We have a lot of bad people in those groups." https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/oH9vtqfD65

