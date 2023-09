La franja costera atlántica entre Carolina del Norte y Delaware, en el este de EE.UU., está bajo alerta por tormenta tropical Philippe, este domingo, Philippe se ubicaba a 1.975 kilómetros al oeste de las islas africanas de Cabo Verde y se movía con rumbo oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Philippe se formó el mismo día en que la tormenta tropical Ophelia tocó tierra en Carolina del Norte, en la costa este de Estados Unidos, con fuertes vientos y lluvias, y dejando a más de 70.000 abonados sin electricidad.

Los meteorólogos advirtieron que aun persisten los remanentes de Ophelia, y siguen lluvias que producen peligrosas olas en partes de la costa este, entre Washington y la ciudad de Nueva York.

(Vea también: Ciclón en Libia deja más 2.000 muertos en nueva tragedia que afecta a África)

Según el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH) se espera que, Philippe se mueva hacia el oeste por aguas del Atlántico y luego gire hacia el norte, lejos del Caribe y de Puerto Rico.

El ciclón tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 40 millas por hora (mph) con ráfagas más fuertes.

La tormenta tropical Philippe es la decimoséptima tormenta tropical con nombre de la temporada del Atlántico de 2023.

Todos los años, desde junio hasta diciembre, es temporada de huracanes. Una vez que se forma un huracán, los meteorólogos pronostican su camino.

También predicen lo fuerte que se hará. Hay cinco categorías de huracanes (1-5) y su velocidad basada en el viento. La temporada de huracanes 2017 fue extremadamente activa; el huracán Irma (categoría 5) fue una de las tormentas más poderosas de la historia.

En una actualización difundida el pasado mes de agosto, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EE.UU. vaticinó una temporada de huracanes en el Atlántico “por encima de lo normal”, con la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 11 serían huracanes.

Storm #Philippe at 15.4°N – 40.9°W

24 Sep 2023 -3:00 UTC …Philippe moving WESTWARD… As of 11:00 PM AST Sat Sep 23 the center of Philippe was located near 15.4, -40.9 with movement W at 14 mph. The minimum central pressure was 1005 mb with max sustained winds of about 40 mph. pic.twitter.com/UnaksPItQr

— Peter the Great Space Science☀️ (@Space_PHD) September 24, 2023