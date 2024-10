España vive un completo apocalipsis ante la llegada de una Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el oriente del país. En diversos videos ha quedado evidenciada la delicada situación, que ha dejado atrapadas a varias personas en casas y establecimientos comerciales.

(Vea también: Petro compartió impactante foto de desastre en España y dejó recado: “Bajo el agua”)

Las autoridades españolas han reportado el hallazgo de algunos cuerpos en diversos puntos de Valencia, luego de que las repentinas inundaciones arrasaran por las calles de la mencionada ciudad.

Las redes sociales se han convertido en el punto en que muchas personas piden ayuda y rescate, pues han quedado atrapadas y sin posibilidad de movilizarse por el alto nivel del agua.

Los escalofriantes testimonios a través de emisoras de radio y X (antes Twitter) son impactantes, al punto que algunos ciudadanos se las han ingeniado para desarrollar recursos que ayuden a las personas que terminaron encerradas en diferentes lugares de la Comunidad Valenciana.

Mi amiga está atrapada en su edificio, su vecino a punto de morir, deja de decir estupideces, exige ayuda a @AyuntBenetusser @PoliciaBntssr @GVA112 Calle Camí de l.Orba 10-19, Benetússer, Valencia, no hay cobertura, no me cogen el teléfono de emergencia, están atrapados. Llamad! pic.twitter.com/WoVUlCXQuO

— carmen godino (@grossahortanord) October 30, 2024