En los últimos días se ha vuelto viral en las redes sociales un video que evidencia el extraño comportamiento de los peces en la isla de Mindanao, Filipinas, horas antes de que un terremoto de 6.7 grados de magnitud sacudiera la región la madrugada del martes, 9 de enero.

Las imágenes fueron grabadas específicamente en la playa de Maasim, en la provincia de Sarangani. Allí, millones de estos animales adoptaron el inquietante comportamiento y empezaron a nadar y apilarse en la orilla, como si huyeran de algo. En ese instante, locales y turistas observaban asombrados con el inusual fenómeno, y varios aprovecharon la situación para pescar.

Así las cosas, los internautas han intentado darle explicación a lo sucedido con la teoría de que algunos animales, por sus sentidos totalmente desarrollados, tienen la capacidad de anticipar la llegada de un sismo o terremoto. En este caso, es como si los peces presintieran el evento natural que horas más tarde sorprendería a esta zona de Filipinas.

Cabe mencionar que poco después de que los videos de los peces empezaran a difundirse en las redes, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró un fuerte sismo de 6.7 grados frente a las costas de Filipinas, el cual tuvo una profundidad de 70 kilómetros.

El movimiento telúrico no generó alerta de tsunami y por ahora se desconoce qué tan graves han sido sus repercusiones, pero lo particular es que el video de los peces y su inquietante comportamiento no deja de llamar la atención entre los internautas de todo el mundo.

Asímismo, en las últimas horas, en Colombia, también se registró un nuevo sismo en la noche del miércoles, 10 de enero, tal como apunto el Servicio Geológico Colombiano; sin embargo, la magnitud del movimiento telúrico no fue mayor a 3,1 grados.

Según la información, el sismo ocurrió a 8 kilómetros del casco urbano de Manuare Balcón, en Cesar. También indicaron que, pese a que la intensidad fue baja, la profundidad de este estuvo alrededor de los 30 kilómetros, por lo que lo catalogaron como superficial.

