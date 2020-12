green

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, dijo el alcalde local, Darinko Dumbovic, a la emisora de Radio Croacia.

Poco antes de hacer estas declaraciones, el alcalde de Petrinja había indicado al portal 24 Sata que “los servicios empezaron a rescatar a la gente de los escombros” y que el ejército acudió a la zona para ayudar en las tareas.

El experto Kresimir Kuk, del Instituto Sismológico del país adriatico, alertó que puede haber nuevos temblores y pidió a los ciudadanos alejarse de edificios en malas condiciones, de los cuales hay muchos en la zona en torno a Petrinja.

“No podemos excluir del todo y en teoría otro seísmo (de igual intensidad), pero podemos decir que es mayor la probabilidad de réplicas de menor magnitud”, dijo Kuk a la televisión regional N1.

Según esa emisora, que ha mostrado imágenes de edificios y techos derrumbados en numerosos edificios en Petrinja y cómo los equipos de rescate, con bomberos y voluntarios, recuperaban a algunas personas de entre los escombros, también en Zagreb hubo heridos.

Numerosos ciudadanos de la capital, que en buena parte ha quedado sin electricidad, han salido a las calles y parques, e incluso algunos han abandonado la ciudad, que en marzo pasado fue golpeada por un terremoto de 5,5 grados.

Kuk pidió a los ciudadanos dejar libres las calles para que los servicios puedan llegar sin obstáculos a Petrinja, ciudad a la que acudieron el primer ministro del país, Andrej Plenkovic, y el presidente, Zoran Milanovic.

La ciudad central de Sisak, cercana a Petrinja, también sufrió daños materiales, indicó N1.

Videos del potente terremoto que deja varios muertos y decenas de heridos en Croacia:

Un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter deja al menos una menor muerta y varios heridos en #Croacia, además de una situación de "caos" en varios municipios: #petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos" #Croatia pic.twitter.com/VX8Nug9yuP — Oswaldo Royett (@oswaldosrm) December 29, 2020

🇭🇷 | CROACIA Réplicas de regular magnitud se sienten en Petrinja, Croacia , tras el potente sismo de 6,4 en la escala de Richter #Hrvatska #Croatia #earthquake

pic.twitter.com/vKiMUk9VlS — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) December 29, 2020

🇭🇷 | CROACIA Un fuerte terremoto ha afectado a Croacia y se han reportado algunos heridos, así como daños a edificios en la capital, Zagreb.#Croatia #Hrvatska #zagreb #earthquake

pic.twitter.com/Y3G53nAQxQ — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) December 29, 2020