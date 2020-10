green

El documental ‘Nun of your business’, cuyo título en inglés juega con la palabra ‘nun’ (monja) y la expresión ‘none of your business’ (eso no es asunto tuyo), cuenta la vida de las dos mujeres, desde su infancia en lugares remotos de Croacia hasta su decisión de ordenarse y su posterior historia de amor, que empezó hace diez años.

“Ellas encontraron la fuerza de luchar por su amor, algo que en general no está aceptado en nuestra sociedad”, reflexionó la directora del documental, Ivana Marinic Kragic, en declaraciones recogidas por AFP.

El documental empieza con la historia de Radovanovic, quien tenía 18 años cuando entró en el convento de la isla de Korcula, en el sur de Croacia. Allí, conoció a Feric y empezó una relación de amistad que no mudaría en relación romántica hasta varios años después, cuando Radovanovic ya había abandonado la Iglesia.

Precisamente, la mujer abandonó la religión después de darse cuenta de que la comunidad religiosa no estaba exenta del acoso y de las mezquindades propias de otras comunidades humanas.

“Antes lo idealizaba todo, pero me di cuenta de que el marco [de la Iglesia] no me convenía”. “La consigna de mi orden era ‘Veritas’. Al cabo de un tiempo, decidí ser honesta conmigo misma y con Dios, que es amor”, detallo Radovanovic en diálogo con AFP.

Por su parte, Feric admite que durante muchos años intentó negar el deseo que sentía, principalmente, por el contexto en el que vivía dentro de la estricta comunidad religiosa.

“Es difícil cuando no encajas porque eres diferente”. “Para los católicos, la homosexualidad es un pecado importante. Yo rezaba a Dios para que me curara de mi ‘enfermedad’. Pero más tarde me di cuenta de que si Dios me había hecho así, no había nada que curar”, relató Feric a AFP.

Después de muchos años y situaciones que están retratadas minuciosamente en el documental, las mujeres se establecieron como pareja. Tras haber pasado varios años en Zagreb, ahora una trabaja en el sector turístico y otra en restauración. Ambas viven en Korcula, donde la familia de Radovanovic las aceptó tal como son.

Este es el tráiler del documental croata que relata la vida de las dos monjas que se enamoraron entre ellas: