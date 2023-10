Las autoridades anunciaron una prueba de los sistemas WEA y EAS en Estados Unidos este miércoles 4 de octubre. Esta consistía en enviar un mensaje de alerta por televisión y radio como prueba de una emergencia real.

Los mensajes también llegaron a los teléfonos celulares de las personas, siempre aclarando que se trataba de una prueba. Sin embargo, el tema no era que la alerta fuera real, sino algo mucho más descabellado.

En redes sociales, desinformadores adictos a las teorías de conspiración pedían que la gente apagara sus teléfonos para evitar que los mensajes llegaran.

Según ellos, esos mensajes usarían la red 5G y supuestamente iban a activar un virus en las personas vacunadas contra el COVID-19, convirtiéndolas en una especie de zombis.

Mensajes de ese tipo se multiplicaron en redes sociales, aunque los mismos revisores los marcaban como falsos debido a la evidente falta de base científica de esas teorías.

Turn off your cell phones on October 4th. The EBS is going to "test" the system using 5G. This will activate the Marburg virus in people who have been vaccinated. And sadly turn some of them into zombies.

— gina shirah (@GinaShirah81815) October 1, 2023