El hombre vivió minutos dramáticos en en el aeropuerto de Ekaterimburgo-Koltsovo (Rusia), después de que se presentara un accidente que estuvo a segundos de convertirse en una verdadera tragedia.

Accidente de Ural Airlines: qué pasó con técnico atropellado

Rail Khasanov fue el trabajador que resultó siendo arrollado por un Airbus A330 de Ural Airlines, mientras llevaba a cabo los preparativos para el proceso de despegue de la aeronave.

Imágenes del accidente, que Pulzo se abstiene de compartir, muestran cómo Khasanov estaba de pie debajo del avión cuando ese empezó a moverse. El impacto lo derribó, dejándolo bajo una de las llantas de la aeronave durante siete minutos.

“Una rueda enorme pasó por mi pierna y se detuvo. En los primeros segundos pensé que era una pesadilla, pero no podía despertarme. Al principio no sentí ningún dolor debido al shock, pero luego sentí que mis huesos estallaban. Estuve completamente consciente mientras estuve tendido debajo del avión durante siete minutos”, dijo el trabajador.

El grave incidente fue atribuido a un error del piloto, que no esperó a que el técnico saliera de la zona para poner en marcha el avión.

Milagrosamente, Khasanov sobrevivió, aunque su pierna fue amputada a la altura de la cadera. El técnico fue compensado luego de firmar un acuerdo previo al juicio, por un valor de 16.000 libras esterlinas, alrededor de 88 millones de pesos colombianos.

Luego del accidente, el joven fue sometido a una amputación de emergencia y despertó tras estar cinco días en coma inducido.

A pesar de la gravedad del incidente, Khasanov sigue siendo empleado de la aerolínea y espera recibir una prótesis para regresar al trabajo, aunque no en el mismo rol: “A veces es bastante difícil estar en dos piernas. La empresa me ha prometido que me encontrarán un trabajo. Sé que tendré que aprender algo nuevo”.

