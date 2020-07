El video se hizo viral en el sitio web de ultraderecha Breitbart News y muestra a un grupo de médicos que “hacen declaraciones falsas y dudosas sobre el coronavirus”, publica CNN Business, a la vez que recuerda que la red social Twitter tiene políticas claras respecto de la información falsa o inexacta sobre la pandemia.

El medio informa que el video de los presuntos médicos ya fue retirado de las plataformas Twitter, Facebook y YouTube.

El video compartido por Trump hijo muestra a la doctora Stella Immanuel mientras recomienda el uso del medicamento hidrocloroquina para combatir el coronavirus, teniendo en cuenta que ese medicamente ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad científica para ese tratamiento, señala el británico The Guardian.

Según The Washington Post, más de 14 millones de personas lo vieron a través de Facebook. Horas después, Trump tuiteó varios clips del mismo video a sus 84,2 millones de seguidores.

“Los trinos que comparten el video violan nuestras políticas sobre desinformación de COVID-19″, le dijo al ‘Post’ Liz Kelley, vocera de Twitter.

Luego de rumores de que la cuenta del hijo mayor de Donald Trump había sido clausurada por tiempo indefinido, la red social publicó un trino que desmentía esa noticia:

This account has not been permanently suspended. Per the screenshot, the Tweet requires deletion because it violates our rules (sharing misinformation on COVID-19), and the account will have limited functionality for 12 hours. More in our rules: https://t.co/0wHWVV5QS4 https://t.co/0gq7rlaNw7

— Twitter Comms (@TwitterComms) July 28, 2020