Pero la alarma de Alegret no se quedó allí, sino que también fue replicada por Luis Carlos Vélez, director de La FM, quien detalló que el objeto estaba en cercanías de la Casa Blanca (a menos de una semana de la posesión del presidente electo Joe Biden, en el Capitolio).

“A esta hora a pocas cuadras de la Casa Blanca, autoridades analizan este artefacto, similar a una granada”, publicó Vélez por medio de su cuenta de Twitter.

Acto seguido, el propio Alegret informó que la Policía había llegado hasta el lugar, había revisado el objeto y lo había retirado con sus propias manos, algo que habría sido imposible de hacer si se hubiese tratado de una granada.

Estos fueron los trinos de Alegret y Vélez:

‼️ @DCPoliceDept @SecretService :this is right in front of our building. Is it a #grenade ? | @MayorBowser #WashingtonDC pic.twitter.com/2LdvuWKM63

Al trino de Alegret, un usuario de Twitter identificado como Piru Arnott replicó señalando que lo que ambos periodistas habían reportado como una presunta granada era en realidad un soplador de aire.

Comparando las imágenes que publicaron Alegret y Vélez, con el producto que compartió el usuario en Twitter, se ve claramente cómo la presunta granada era este objeto que incluso tiene el logotipo de la empresa Giottos en el frente.

Una rápida revisión del producto en el portal de ventas Amazon deja ver que el soplador de aire es un objeto de goma con una boquilla roja que permite limpiar elementos sensibles al tacto y que no pueden limpiarse de otra forma.

La imagen de referencia del producto en esa página deja ver cómo este es usado para limpiar lentes de cámara, teclados de computadora y hasta un teclado electrónico (instrumento musical).

Este es el trino en el que el usuario muestra el producto:

It is either this https://t.co/usXyK2nqOm or an atomic bomb.

Go and pick it up Gus

— Piru Arnott (@piruarnott) January 14, 2021