Se trata de una vacuna diseñada específicamente para los animales, infirmaron los responsables del zoológico en Twitter, que lo consideran “una victoria para la ciencia”.

Todo comenzó a principios de enero cuando varios gorilas de este zoológico del sur de California, uno de los más grandes del mundo, dieron positivo en las pruebas del nuevo coronavirus y fueron puestos en cuarentena tras mostrar síntomas. Este fue el primer caso conocido de transmisión natural del virus a los grandes simios. Desde entonces, se han recuperado.

“Nunca en mi carrera había tenido acceso a una vacuna experimental en una fase tan temprana del proceso, y nunca había tenido un deseo tan fuerte de utilizarla”, afirma Nadine Lamberski, responsable de salud del zoo de San Diego, citada por National Geographic.

A win for science: our partners at @Zoetis, a veterinary pharmaceutical company, developed a vaccine for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) that we used to vaccinate great apes at the Zoo. The vaccine was created specifically for animals. @NatGeo https://t.co/ZpM5QVD4pl

— San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) March 5, 2021