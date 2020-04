Alentados por el presidente Donald Trump, cientos de ciudadanos salieron a las calles para protestar en contra del confinamiento obligatorio, decretado por el gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, indicó NBC News.

El informativo, de igual manera, señaló que varios enfermeros y doctores del personal sanitario de esa ciudad no apoyaron las movilizaciones, que se llevaron a cabo en los alrededores del capitolio, y se enfrentaron a los manifestantes.

En uno de los videos difundidos en las diferentes redes sociales se puede apreciar cómo una mujer –vestida con una camiseta de Estados Unidos– grita e insulta a un enfermero desde su camioneta.

“Si tú vas a laborar, ¿por qué yo no puedo ir a laborar? También he salvado la vida de las personas. Ve a China si quieres comunismo”, le dice airadamente la manifestante al trabajador de la salud.

Cabe señalar que las protestas no solo se presentaron en Denver, ya que en otras ciudades, principalmente de estados republicanos (simpatizantes de Trump), también hubo movilizaciones en contra del aislamiento obligatorio.

La mayor de esas manifestaciones hasta ahora tuvo lugar en Lansing, en el estado de Michigan, donde cerca de 3.000 personas expresaron su descontento con las medidas restrictivas ordenadas por la gobernadora Gretchen Whitmer.

Acá, el video:

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv

— Marc Zenn (@MarcZenn) April 19, 2020