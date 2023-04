La información indica que el equipo médico tomó la decisión luego de evidenciar una evolución clínica favorable en él y evaluar los exámenes que le practicaron.

Mientras los doctores analizaban los resultados, el obispo de Roma dedicó un tiempo para visitar a los niños que están en la planta de oncología y en el área de neurocirugía del Hospital A. Gemelli.

Además, bautizó a uno de los menores como Miguel Ángel.

🏥 Esta tarde, @Pontifex_es ha visitado a los niños de la planta de oncología pediátrica del hospital A. Gemelli, llevándoles rosarios, huevos de chocolate y ejemplares del libro “Jesús nació en Belén de Judea” y bautizó a Miguel Ángel, un recién nacido. Luego, regresó a su sala. pic.twitter.com/cXSB9D5ydt — Vatican News (@vaticannews_es) March 31, 2023

🏥 Miguel Ángel, de pocas semanas de vida, fue bautizado esta tarde en el Hospital A. Gemelli por @Pontifex_es. Al final, el Pontífice afirmó a la madre que, cuando llevara al niño a la parroquia para inscribirlo, dijera que el Papa lo bautizó. https://t.co/xjF6h3FKwj pic.twitter.com/xN599aAdVn — Vatican News (@vaticannews_es) March 31, 2023

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, fue el encargado de dar una actualización de la salud del máximo jerarca de la Iglesia Católica este viernes.

Según el vocero, el papa Francisco agradeció al personal médico y dedicó una oración por su ayuda para “aliviar los males físicos y las angustias” de quienes están internados allí.

Luego de eso regresó a su habitación y pasó bien la tarde de ayer en el apartamento de uso exclusivo de los pontífices en el Gemelli. Además, cenó pizza junto a quienes cuidan de él.

Lo acompañaron estuvieron los médicos, los enfermeros, asistentes y el personal de seguridad de la Gendarmería vaticana.

Esta mañana, tras su segunda noche hospitalizado desayunó, leyó algunos periódicos y siguió con su trabajo desde el hospital.

(Le puede interesar: 10 curiosidades del papa Francisco que quizás no sabe (o no recuerda))

¿Salud del papa Francisco le permitirá dar misa en Semana Santa?

La actualización confirmó que el pontífice “regresará a Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, y su presencia está prevista este 2 de abril, Domingo de Ramos, en la Plaza de San Pedro para la celebración eucarística que inaugura la Semana Santa 2023“.

Según se ha conocido, su intención es estar presente en los actos de la Semana Santa, aunque no los oficie. Desde la sede del catolicismo no se ha oficializado qué planes tiene el pontífice, pero algunos medios se apresuran en decir que Francisco —todavía convaleciente— no oficiará misas como la del Domingo de Ramos o la del Domingo de Resurrección, aunque sí las presenciará, siendo sustituido por cardenales en el altar.

Algo que no ocurría desde 2005, cuando Juan Pablo II, pocos meses antes de morir, no pudo oficiar los actos litúrgicos pascuales.

Puntualmente, el cardenal Leonardo Sandri se encargará de la misa del Domingo de Ramos, aunque Francisco estará presente, de no cambiar su estado de salud.

(Le puede interesar: Quién reemplaza al papa Francisco en dado caso de que no pueda estar para Semana Santa)

No obstante, según avanzan los medios, el pontífice argentino sí que impartirá la bendición ‘Urbi et Orbi’ y leerá su tradicional y esperado mensaje desde la logia central de la basílica de San Pedro por el Domingo de Resurrección.

Lee También

Hospitalizaciones del papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio, nombre del religioso argentino antes de ser papa, fue ingresado en la tarde del miércoles 29 de marzo en el hospital para someterse a algunos controles y revisar la causa de algunas dificultades respiratorias.

El resultado de estos exámenes mostró una infección respiratoria (excluida la infección covid-19) que requirieron algunos días de adecuado tratamiento médico hospitalario. En el marco de los análisis, le detectaron una bronquitis de base infecciosa y le suministraron antibióticos en infusión, que le dieron una notable mejoría.

“El sumo pontífice, quien recibió numerosos mensajes, expresó su conmoción por el caudal de afecto del que fue destinatario y manifestó su gratitud por la cercanía y las plegarias”, expresaron desde el Vaticano.

Es la segunda vez que Francisco es ingresado en este hospital romano, después de que el 4 de julio de 2021 fuera operado del colon y permaneciera ingresado diez días, en los que llegó a oficiar el Ángelus desde el balcón del centro sanitario.

Desde entonces, el papa sólo ha sufrido un problema en la rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasiones que no se quiere operar.