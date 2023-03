El próximo 10 de junio, desde la Base Espacial de Vandenberg, en California, se lanzará un cohete que llevará un mensaje católico del papa Francisco.

Según informó el Vaticano, Francisco bendecirá el próximo miércoles 29 de marzo el satélite en miniatura que viajará al espacio y que llevará un libro que documenta la bendición ‘Urbi et Orbi’ que realizó el papa el 27 de marzo de 2020 durante el inicio de la pandemia del covid-19.

El Satélite de la Esperanza pretende recordar el mensaje que el pontífice envió a la población en una vacía Plaza de San Pedro en medio de esa difícil situación, cuando bendijo al mundo bajo las palabras: “Señor, que bendigas al mundo, des salud a nuestros cuerpos y reconfortes nuestros corazones”.

Las palabras llegarán al espacio convertidas en un nanolibro títulado ‘¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? El mundo ante la pandemia’, compuesto por una placa de silicio de 2 milímetros por 0.2 milímetros para su transporte.

#speisatelles La tecnologia più sofisticata spesa non per un fare ma per un esserci. @PoliTOnews @CNRsocial_ @ASI_spazio pic.twitter.com/rHuLj8siDA

— Vatican News (@vaticannews_it) March 27, 2023