El restaurante estadounidense McDonald’s es uno de los más reconocidos del mundo por el sabor característico en sus hamburguesas y en sus papas.

Este restaurante es una solución para las personas que necesitan comida de manera rápida y económica, ya que también tienen políticas de no demorar más de 5 minutos la entrega de sus productos y así mantienen el alto flujo tanto en sus instalaciones como en los domicilios.

Ahora, en los cambios que ha anunciado la compañía, también agregó que la salsa de uno de sus productos insignia, la Big Mac, se podrá conseguir por aparte en los domicilios.

A partir de la próxima semana, en Estados Unidos, la compañía entregará esta salsa por tiempo limitado para los clientes que pidan sus productos por la aplicación del restaurante y será servida en un empaque aparte por primera vez en la historia.

my saucy secret is out, starting on 4/27 you can put Big Mac Sauce on everything pic.twitter.com/7mirxP8YKS

— McDonald’s (@McDonalds) April 19, 2023