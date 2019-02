La fotografía apareció en una web de tendencia conservadora y provocó un terremoto político en todo el país, pero especialmente en Virginia, que aún tiene abiertas las heridas de su pasado racista.

La imagen provocó además llamados a su dimisión tanto entre republicanos como demócratas.

“Siento mucho la decisión que tomé de aparecer como lo hice en esta foto y por el daño que esa decisión causó entonces y ahora”, dijo Northam en un comunicado.

“Esa foto y la actitud racista y ofensiva que representa, no reflejan quien soy hoy”, añadió en un video posterior:

My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. pic.twitter.com/1rSw1oxfrX

— Ralph Northam (@GovernorVA) February 2, 2019