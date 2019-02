La usuaria @Mein__Kampf_ fue la protagonista del trino, que inicialmente rezaba:

“Les voy a contar una historia hermosa: CON LO QUE ME AHORRO COLANDOME EN TM TODOS LOS DÍAS, ME COMO UNA HAMBUEGUESITA SEMANAL 🙊.

Que me perdone Dios pero ese “servicio” de mierda lo pagará quién sabe quien.” (sic)

El trino fue borrado algún tiempo después de recibir múltiples reacciones, entre ellas la de la Secretaría de Seguridad del distrito, que condenó la actitud de la usuaria y aseguró que remitía su testimonio como prueba a la Policía:

Esta historia no es hermosa: Colarse en TransMilenio atenta contra las normas de convivencia. La multa equivale a $220.824 razón por la cual remitimos este caso a la Inspectora de Policía encargada para que imponga la medida correctiva EJEMPLARIZANTE. El respeto nos une. — Sec. Seguridad BOG (@SeguridadBOG) 1 de febrero de 2019

La alcaldía también se expresó en ese sentido, calculando de cuánto sería la multa en hamburguesas:

.@Mein__Kampf_ #ConLoQueRobasEnTransmilenio te pueden multar con 220 mil pesos. Eso te da para comprarte, no una, sino unas 22 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔. pic.twitter.com/IBHTHN7ijS — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 1, 2019

Pese a haber borrado su trino, y cambiado su descripción y su imagen de perfil, la mujer reconoció lo dicho con una extensa explicación, según la cual no hay “prueba física y contundente” de que hubiera violado alguna norma.

Si existe alguna prueba física y contundente de que he violado la convivencia, acepto la sanción. pic.twitter.com/RJ9pEqKrwK — clv (@Mein__Kampf_) February 1, 2019

Según ella, “no me colo y nunca me he colado en el transporte público de Bogotá”. Asimismo, aseguró que lo dicho fue con tono “satírico”, supuestamente como protesta a las alzas a los precios del pasaje.

Luego se justificó con críticas al sistema de transporte masivo y hasta los líderes sociales asesinados para decir que hay “infinitos motivos más por los que sí hay que indignarse en este país”.