El expresidente Andrés Pastrana vivió momentos de angustia luego de ser retenido en el aeropuerto internacional Quatro de Fevereiro de Luanda, en Angola, y hace pocos instantes se conoció un audio en el que el político se escucha asustado y desconcertado por la situación, ya que no había explicación para lo que le estaba sucediendo.

(Lea también: Mostraron carteles de “se busca” para Andrés Pastrana que hicieron en Venezuela)

En este, que fue conocido por Caracol Radio, el exmandatario de los colombianos pide a las autoridades de Angola que le expliquen la razón de su retención, ya que llevaba un buen tiempo esperando:

“What happened? ¿A dónde me llevan? ¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pero que me cuenten por qué estoy aquí, es que llevo una hora, no sé”, señaló Pastrana.