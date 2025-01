Las amenazas en contra de Andrés Pastrana, proferidas por el ministro del Interior venezolano, han hecho eco en el grupo de exmandatarios latinoamericanos que apoyan a Edmundo González, puesto que se dieron a conocer los carteles de “se busca”, con los que el Gobierno venezolano busca ordenar su detención.

Cabello, que en los últimos días se tomó un tiempo para atacar en vivo al exmandatario colombiano, pidió que los panfletos y afiches fueran difundidos en todo el territorio nacional.

Al respecto, Pastrana le dijo a El Colombiano que tanto él como los demás integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), se consideran “soldados” de la causa de González Urrutia y están atentos a la determinación del excandidato presidencial, para decidir si se desplazarán este 10 de enero a Venezuela.

Hoy sostuvimos un largo encuentro con el Presidente electo de Venezuela ⁦@EdmundoGU⁩ y le reiteramos que los Ex Presidentes del ⁦@IDEA_Grupo⁩ lo seguimos acompañando en su tránsito para juramentarse y asumir el mandato constitucional para el cual fue electo. pic.twitter.com/khqFJ7RKP5 — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) January 8, 2025

“Yo creo que en todas estas cosas, perro que ladra no muerde, ¿cierto? Cuando tú estás diciendo que no nos van a dejar entrar, a ver, primero nos tienen que dar el permiso de entrada. No creo que se vaya a dar ese permiso así tan fácil”, señaló Pastrana.

Además de Pastrana, el expresidente mexicano Felipe Calderón, quien también aparece en los afiches de Diosdado Cabello, se refirió a las amenazas. “Me honra que me hayan declarado persona non grata. Sigo firme en mis convicciones democráticas y en la necesidad de luchar por la libertad en todos los frentes”, le dijo a Blu Radio.

“Hoy una manifestación masiva para que se pueda juramentar mañana (Edmundo González), pero parece ser que el régimen de Venezuela decidió crear un baño de sangre, dándole fusiles a la población civil y haciendo las payasadas que en Panamá ya vivimos. Al final se impone la verdad”, señaló por su parte el panameño Ernesto Pérez Balladares en W Radio.

🇻🇪 | ÚLTIMA HORA Diosdado Cabello intensifica la persecución al publicar afiches de “Se Busca” contra nueve expresidentes del Grupo IDEA, incluyendo a Andrés Pastrana. Los acusa de conspiración y complicidad en actos terroristas, en un claro intento d… pic.twitter.com/aJSjNJa8Yw — Alerta News (@AlertaMinuto) January 9, 2025

¿Qué está pasando en Venezuela con la posesión de Nicolás Maduro?

A un día de la posesión presidencial en Venezuela, la situación es tensa. Estados Unidos, Argentina y Uruguay reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo, mientras que Rusia, China e Irán apoyan la continuidad de Nicolás Maduro.

Colombia, Brasil y México no han reconocido la victoria de Maduro, pero enviarán delegados a la ceremonia del 10 de enero.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró a Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio, aunque no ha mostrado públicamente las actas que avalan su triunfo. González Urrutia, quien ha denunciado fraude electoral, enfrenta una orden de detención en Venezuela y una recompensa de 100.000 dólares por información que lleve a su arresto. A pesar de esto, González ha viajado por América Latina y Estados Unidos para reforzar sus apoyos internacionales.

La Unión Europea y España no reconocen la victoria de Maduro y no enviarán representantes a la ceremonia. El Parlamento Europeo otorgó a González el premio Sájarov a la libertad de conciencia y lo reconoció como presidente legítimo de Venezuela.

Mientras tanto, la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha llamado a manifestaciones este 9 de enero, mientras González denunció el secuestro de su yerno en Caracas.

