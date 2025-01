Por: El Espectador

Las discusiones respecto a la representación de Colombia en la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela continúan. El expresidente Andrés Pastrana terció en la conversación y le dijo al canciller Luis Gilberto Murillo que renuncie a su cargo ante las diferencias con el presidente Gustavo Petro.

“Cuando no se coincide con el presidente de la República, se renuncia. Apoyar a las dictaduras es la peor decisión política e histórica. Aquí no hay lugar para ‘recomendaciones técnicas’”, escribió el exmandatario en su cuenta en X.

Lo dijo en referencia a las recientes declaraciones de Murillo, quien, en todo caso, estaría en el ramillete de ministros próximos a salir del gabinete, sobre el tema. Hace pocos días, el ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “yo he dicho que mi preferencia ha sido que no haya asistencia, pero hay un tema técnico relacionado con el hecho de que mantenemos una relación de Estado a Estado”.

.@LuisGMurillo Cuando no se coincide con el Presidente de la República, se renuncia. Apoyar a las dictaduras es la peor decisión política e histórica. Aquí no hay lugar para “recomendaciones técnicas”. ¡Vergüenza total para Colombia! — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) December 31, 2024

Y agregó: “Hay que darle la libertad de tomar su decisión. Por supuesto, es el presidente quien decide. Nadie puede imponerle algo. Nosotros podemos tener opiniones, pero, al final, él tomará la decisión que considere y la comunicará”.

Apenas a ocho días de la posesión, aún no se conoce la respuesta del presidente Petro a la invitación que recibió desde el Palacio de Miraflores en Caracas. De momento, se sabe que en el acto estaría el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Sin embargo, el jefe de Estado se ha mostrado reacio a decir si irá o no. Incluso, ante un reciente pedido de la Cámara de Representantes para que no asista, respondió: “yo veré si voy o no”.

