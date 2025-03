El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se encuentra retenido en un aeropuerto de Luanda, Angola, desde el mediodía de este jueves 13 de marzo. Pastrana, que viajaba con motivo de una reunión política, enfrenta una situación desconcertante al no recibir explicaciones claras por parte de las autoridades angoleñas sobre los motivos de su detención.

En una conversación telefónica con Semana, Pastrana compartió su preocupación y confusión respecto a la retención. “Estoy aquí en Luanda para asistir a una reunión organizada por el Partido Unite por la Libertad y Dignidad, que es un grupo de oposición aquí en Angola. La conferencia trata sobre la democracia a nivel mundial y tiene participantes de diferentes partes de África,” explicó.

Qué dijo Andrés Pastrana sobre su retención en Angola

Además, en otro audio filtrado por Caracol Radio, se oye al expresidente pidiendo explicaciones a un oficial angoleño sobre lo sucedido: “¿A dónde me llevan? ¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pero que me cuenten, llevo una hora, es que no sé. Me trajeron acá a un cuarto, no sé para dónde me llevan”.

El expresidente también señaló la falta de comunicación con las autoridades: “Llevo ya una hora aquí parado sin que nadie me informe sobre lo que está sucediendo. No comprendo por qué se me impide continuar mi viaje ni por qué estoy siendo retenido. Solo me queda esperar a ver qué sucede”, según dijo en la citada revista.

Por ahora, desde la Cancillería informaron que el consulado en Pretoria y la Embajada de Sudáfrica se encuentran verificando la situación en Angola, manteniendo comunicación con el equipo del expresidente Andrés Pastrana Arango.

