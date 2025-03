Un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en Birmania, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocó una onda sísmica que se sintió con fuerza en la vecina Tailandia, donde en la capital, Bangkok, los residentes evacuaron oficinas y comercios.

(Vea también: Países donde puede vivir si le tiene fobia a los temblores; hay poca actividad sísmica)

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, convocó este viernes una “reunión de emergencia” tras un potente terremoto, según una publicación en X. De hecho, un edificio en construcción de 30 pisos se derrumbó y al menos 43 obreros quedaron atrapados.

El rascacielos, situado en el norte de la capital tailandesa, quedó reducido a escombros en pocos segundos tras el fuerte temblor. Aunque por el momento no se reportaron víctimas mortales por el sismo, el gobierno del país asiático decretó el estado de emergencia en la metrópolis.

Aunque en Tailandia se han confirmado hasta el momento 3 personas muertas, esa cifra podría ir en aumento. Al respecto, en Blu Radio habló César Alvarado, un colombiano oriundo de Bucaramanga y residente en Bangkok, quien dio detalles de lo que vivió.

“La verdad es que toda la ciudad colapsó, no hay servicio de transporte y se nota bastante afectación en los edificios, en particular donde yo vivo, porque hay daños en términos de grietas y en mi apartamento hemos notado grietas y algunas cosas cayeron, pero tenemos videos de amigos donde han tenido que pasar la noche en hoteles”, señaló.

Además, dio un duro relato sobre las sensaciones que tuvo durante el movimiento telúrico: “Estaba en un piso 14 de un edificio de 40 pisos. Fue horrible, nunca viví algo así, soy de Bucaramanga y estoy acostumbrado a lidiar con temblores, pero esto fue de un nivel mucho más fuerte. El edificio se movió mucho, tenemos una piscina en el último piso y el agua caía como una cortina”. https://www.youtube.com/watch?v=siPkbszJg5A

En cuanto a la reacción de la población, Alvarado hizo un balance de lo que conoce hasta el momento y si se podrían registrar más muertos en las próximas horas: “La gente está muy asustada y por lo que he escuchado no es muy común acá en Tailandia, yo solo vivo hace unos meses acá. La gente dice que no habían experimentado algo así. Estoy cruzando los dedos, pero por ejemplo en un edificio que colapsó se cree que había más de 47 personas adentro y solo 7 evacuaron, entonces probablemente veamos un número alto de fallecidos en ese lugar”

Cómo está Bangkok luego de terremoto que se sintió en Tailandia

Finalmente, el colombiano dio detalles de cómo es Bangkok y el movimiento telúrico que vivieron, advirtiendo que se podrían dar réplicas con graves consecuencias, teniendo en cuenta la infraestructura de un país como Tailandia.

“El movimiento fue muy fuerte y en mi opinión muy largo, estuve muy asustado, pienso que algunas construcciones en Tailandia son muy antiguas, yo pensaría que esos inmuebles sufrieron duras afectaciones. Esta ciudad es de edificios muy altos, con muchos ascensores, tenemos casi 14 millones de habitantes, en Colombia no tenemos ciudades de esta magnitud. Es muy común tener la piscina arriba por las altas temperaturas”.

Lee También

Dónde fue el epicentro del terremoto de 7,7 en Birmania

El epicentro del sismo se situó a 16 kilómetros de la ciudad de Sagaing, en Birmania. La sacudida rompió carreteras, que quedaron surcadas por profundas grietas, derrumbó edificios y arrasó el conocido Puente Ava. El nivel de devastación obligó a la junta militar que gobierna el país a lanzar un inusual pedido de ayuda internacional y a declarar el estado de emergencia en seis regiones. La Unión Europea, Francia e India ya expresaron su disposición a enviar ayuda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.