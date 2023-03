Según CNN, actualmente el número de visas que se pueden adquirir con este objetivo sigue en aumento, ya que para el Departamento del Trabajo esta sería una manera de garantizar que las empresas estadounidenses tengan el personal suficiente para operar.

De acuerdo a la abogada de inmigración Noelia Ramos, muchas personas que podrían ser elegibles para estas visas se autodescalifican por falta de información. Por eso, recomienda consultar a un especialista antes de tomar cualquier decisión.

Además, la mayoría de las alternativas tienen opciones para que el beneficiario pueda emigrar con sus familiares, lo más importante es analizar cada caso para valorar las posibilidades y los retos para enfrentarlos de la mejor manera.

Cada visa tiene sus propios requerimientos, hay desde calificada y sin preparación alguna, también conocidas como ‘skill’ y ‘non-skill’.

“El abogado tiene que evaluar siempre factores como preparación académica, experiencia laboral, habilidad extraordinaria, etc. para poder recomendar opciones al solicitante. El otro factor es si se requiere patrocinador o no, no todos los solicitantes logran obtener patrocinio, y esto puede hacer el trámite más difícil”, puntualizó la experta.