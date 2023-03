Miami es una ciudad multicultural que siempre ofrece diferentes planes para todo tipo de públicos y gustos para personas que quieran hacer algo diferente durante el fin de semana.

Entre las opciones más importantes que hay son el inicio del Abierto de Miami de tenis, una feria en Miami Dade, un gran festival en Miami Beach con diferentes eventos, interpretación de música flamenco para los seguidores de la música española y el concierto de Dj Khaled.

Este es uno de los torneos más importantes del ATP Tour que se disputa justo después de terminar el Indian Wells. A partir del domingo comenzará la ronda clasificatoria para las mujeres en un total de 24 compromisos distribuidos en las distintas canchas. Estas compromisos irán hasta el 21 de marzo y ahí comenzará la ronda principal.

Dónde: Hard Rock Stadium.

Cuándo: desde 19 de marzo, a partir de las 11 de la mañana.

Cuánto: 15 dólares.

Esta será una feria con diversidad de actividades y restaurantes perfecta para toda la familia. Allí se podrá disfrutar de comida, eventos en vivo, juegos, espectáculos agrícolas, circo, zoológico de mascotas, exhibiciones de ganado, BMX Pro Stunt Shows y artistas ganadores del premio Grammy. Los conciertos están incluidos en la entrada, mientras que las atracciones si se pagan por aparte.

Dónde: 10901 SW 24th St, Miami, FL 33165

Cuándo: del 16 de marzo al 9 de abril

Cuánto: De 16 a 32 dólares.

Este es un evento que se desarrolla por varias semanas y siempre ofrece planes diferentes y divertidos. Este sábado y domingo contarán con el torneo más importante de voleibol de playa de Estados Unidos, una feria de arte y música que será gratis y una carrera de obstáculos para poner a prueba las capacidades de los ciudadanos llamada The Monster, con un costo de 18 dólares para niños y 22 para adultos. Este último estará ubicado en Lummus Park, 11th Street.

Ocean Drive is now closed to vehicular traffic through Monday morning. Get out there + enjoy the “Art on the Drive” street festival daily through Sunday. Also, live music on 3 stages and “The Monster” inflatable obstacle course!

➡️ https://t.co/38QXZi38Abhttps://t.co/aBR4luYUAm pic.twitter.com/cemjp1aytP

— Better Streets Miami Beach (@BikeWalkMB) March 17, 2023