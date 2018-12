En medio de las protestas, que se extendieron por los barrios populares de Catia, Pinto Salinas, La Vega y La Candelaria, se escucharon arengas que decían: “¿Dónde está el pernil?”.

“Decidimos salir a la calle en protesta por nuestros derechos, no es ni siquiera por el pernil es por la falta de respeto, por el pisoteo que no nos lleguen las cosas como deben llegar, de las promesas que se hacen y no se cumplen”, indicó una de las manifestantes, rescató RCN Radio.

De hecho, varios ciudadanos han denunciado que les han enviado productos ya vencidos.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Fuerzas militares de Egipto matan a 40 presuntos terroristas tras atentado contra bus

Cabe destacar que el gobierno de Nicolás Maduro anunció, a principios de diciembre, que mediante el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) le serían entregadas a los ciudadanos 30 mil toneladas de pernil para las festividades de fin de año, informó la cadena radial.

Algunos manifestantes indicaron que para este 31 de diciembre no será posible hacer sus platos típicos porque el precio de la carne está muy alto.