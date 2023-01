Los hechos remontan al 3 de enero, pero suscitan un escándalo creciente luego de que la policía haya publicado el miércoles videos del arresto de Keenan Anderson, grabados por las cámaras portadas por los agentes que lo inmovilizaron.

En ellas se ve al profesor visiblemente agitado tras haber estado involucrado en un banal accidente vehicular en el barrio de Venice, en Los Angeles. Los oficiales lo reducen a la fuerza y le aplican descargas eléctricas de una pistola táser en el suelo para que deje de forcejear.

El video muestra a Anderson pedir ayuda, gritar “tratan de matarme” o “tratan de hacerme lo mismo que a George Floyd“, mientras un policía le aplasta el pecho y un codo con su rodilla.

On Jan. 3, Keenan Anderson was reportedly involved in a traffic accident, and when LAPD arrived, they restrained and REPEATEDLY tased him on the ground. The 31-yo English teacher died of cardiac arrest hours later at the hospital. Was this repeated use of the taser necessary?! pic.twitter.com/dCshaVbbBG

