El próximo 6 de mayo se llevará a cabo, de manera oficial, la coronación del rey luego del fallecimiento de Isabel II, en septiembre pasado.

En medio de los preparativos para el evento, que llama la atención de la prensa mundial, en los últimos días se conoció la primera imagen oficial del rey Carlos III, en una pintura hecha por el artista de Dorset, en el sur de Inglaterra, que en el pasado retrató a la reina Isabel II.

De acuerdo con las declaraciones del pintor, el cuadro le fue encargado hace dos meses y ese fue todo el tiempo que tuvo para crearlo.

Además, la imagen retratada salió de un encuentro que tuvo el rey en febrero por un evento a favor de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la defensa de la sostenibilidad.

Precisamente, allí, según informó El País, el monarca se reunió con el líder de los pueblos indígenas de Ecuador, Domingo Peas, quien le regaló un brazalete de su comunidad y que Carlos III usó para su primer retrato.

La imagen que se logró retratar en el cuadro muestra al rey como un hombre relajado, con expresión sensible, luciendo un traje azul marino con rayas, camisa blanca, corbata rosada, pañuelo en la solapa del mismo color y en la muñeca izquierda el brazalete indígena.

A continuación la imagen:

The first portrait of King Charles III since the start of his reign has been unveiled https://t.co/Jznny65Ba7 pic.twitter.com/BzhY0yON1N

— Tatler (@Tatlermagazine) March 29, 2023