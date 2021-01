Se trata de Romell Broom, el reo mundialmente recordado porque en 2009 sobrevivió a una ejecución fallida de inyección letal luego de 2 horas y 18 intentos de inserción de agujas en sus brazos y tobillos, publica la agencia The Associated Press (AP).

Broom, de 64 años, hacía parte de un grupo de reos que se sospechaba murieron por coronavirus en cárceles del estado de Ohio y todavía se encuentran a la espera del certificado de defunción, indica el mismo medio.

De acuerdo con las autoridades carcelarias de ese estado, al menos 124 presos han muerto por casos confirmados o probables de COVID-19, agrega la misma cadena.

At the time of the 2009 procedure, condemned prisoner Romell Broom was only the second inmate nationally to survive an execution. https://t.co/7iyHQmhaTt

