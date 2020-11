En el cierre del segundo juicio político, la moción para remover a Vizcarra superó los 87 votos. Debido a esto, las riendas del gobierno serán tomadas ahora por el jefe del parlamento, Manuel Merino.

Aunque negó categóricamente todas las acusaciones, el congregó sorpresivamente logró los votos necesarios para aprobar la destitución del mandatario, por actos de corrupción cuando era el gobernador de la provincia de Moquegua (Perú).

“No existe prueba alguna de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito. No he cobrado ningún soborno. Son hechos falsos, no corroborados. Recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, manifestó el jefe de Estado peruano.