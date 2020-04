green

La advertencia del presidente filipino fue dirigida a los grupos de izquierda, a los cuales los amenazó con arrestarlos o matarlos a tiros por la policía o el ejército por despertar el sentimiento público contra el gobierno durante la crisis por el coronavirus, publica el medio local CBS-CBN.

“Me dirijo a la izquierda: recuerden que ustedes no son el gobierno y no hacen parte de lo que planeamos hacer para la nación. Comprendan eso. Así que no se hagan los tontos y no alboroten porque ordenaré que los detengan y los liberen después de que termine todo por el coronavirus”, dijo Duterte en un discurso televisado, citado por el mismo medio.

“En caso de que alguien dé problemas es clara: matarlos de un disparo”, zanjó el presidente.

Las palabras de Duterte fueron lanzadas después de que los residentes de un distrito de la ciudad de Quezón salieran a la calle para protestar cerca de una autopista por no recibir suficiente comida y ayudas desde que comenzó la cuarentena hace dos semanas.

Los oficiales pidieron que volvieran a sus casas, pero la población se negó y acabaron deteniendo a unas 20 personas luego de dispersar la protesta, detalla el portal filipino.

“Por supuesto que no, probablemente el presidente hizo demasiado énfasis en implementar la ley en este momento de crisis. Pero por supuesto que no (dispararán contra personas que no cumplan cuarentena”, respondió el director general de policía, Archie Gamboa, cuando se le preguntó si la policía implementaría la orden del presidente, indica CBS-CBN.

De acuerdo con los datos más recientes, Filipinas ha reportado un total de 2.311 casos por COVID-19, de los cuales han muerto 96-