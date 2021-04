“Al terminar el día de hoy (viernes), luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, informó Fernández a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario, que este viernes cumplió 62 años, fue aislado en forma preventiva y aclaró que se encuentra “físicamente bien”, pero aclaró que aguarda el resultado de un PCR que le confirme que cursa la enfermedad.

“Aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo”, aseguró.

El mandatario argentino completó el esquema de dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya, la primera de ellas recibida el 21 de enero y la segunda el 11 de febrero, según dijeron fuentes de presidencia a la AFP.

“Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, amplió el mandatario.

La prueba de antígenos es una detección rápida mediante hisopado nasal o de garganta, pero es menos sensible que la prueba molecular o de PCR.

Argentina afronta una segunda ola de coronavirus con escalada sostenida de contagios. Según los datos oficiales el país sudamericano, de 44 millones de habitantes, suma más de 2,3 millones de contagios y 56.023 fallecidos por COVID-19.

El mandatario exhortó a la población a extremar los cuidados frente a la enfermedad. “Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos“, recomendó.

Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento.

