Así lo dijo el líder de la oposición: “Su acuerdo, su propuesta, lo que presentó la primera ministra, está claramente muerto”, afirmó el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, después de que los diputados rechazasen el texto por 391 votos contra 242.

Por su parte, el jefe negociador de la Unión Europea (UE) para el brexit, Micherl Barnier, afirmó este martes tras el segundo rechazo del Parlamento del Reino Unido al acuerdo para su retirada del club comunitario que la UE “hizo todo lo que pudo para ayudar a su aprobación”.

La primera ministra británica Theresa May, una política que mostró una extraordinaria perseverancia en el espinoso camino hacia el Brexit, puso en peligro el martes el destino del Reino Unido y su propio futuro político por su insistencia en no cambiar de rumbo.

“La primera ministra tiene que aceptar que su forma de abordar esto no está funcionando (…) este es el momento de cambiar de dirección no de seguir insistiendo”, había dicho la diputada laborista Yvette Cooper un día antes de que el acuerdo de Brexit defendido por May fuese rechazado por segunda vez en el Parlamento.