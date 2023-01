Lo que parecería una historia de multiverso en un vuelo que iba de Escocia a Irlanda que ocurrió en 2015, hace un par de días se ha vuelto a viralizar.

El momento de entrar a un avión y buscar la silla que a veces se torna incomodo para algunas personas, porque puede ser demorado mientras encuentra el lugar, o porque hay que guardar el equipaje y se forma fila para poder ingresar, o simplemente porque hubo equivocación en el asiento, fue el que sirvió para que dos hombres con apariencia idéntica se conocieran.

Guy on right is the husband of my friend @elrottencrotch. Guy on left is a STRANGER he met on a flight last night! pic.twitter.com/kwBFOOEoMc

— Lee Beattie (@leebeattie) October 30, 2015